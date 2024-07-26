Минюст признал фонд «Свободная Россия»* экстремистской организацией

В 2019 году она была внесена в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министерство юстиции России признало Фонд «Свободная Россия»* (Free Russia Foundation) экстремистской организацией. Информация об это была опубликована 25 июля в документе ведомства.
«Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд „Свободная Россия“) (США)», — обозначено в перечне Минюста.
Данная организация является структурным подразделением запрещенного Верховным судом «Антироссийского сепаратистского движения»*.
В 2019 году фонд был внесен в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
По данным из открытых источников, фонд Free Russia Foundation был основан в 2014 году западными экспертными сообществами совместно с группой российских эмигрантов в Вашингтоне. По их словам, они занимаются поддержкой «жертв политических репрессий» и гражданского общества.
Директор фонда Наталья Арно** (Будаева) признана иноагентом на территории России.
Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК*** Леонид Волков****. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».
Ранее 5-tv.ru писал, что ВЧК-ОГПУ***** и «Русский криминал»***** внесены в реестр иноагентов.
* — организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России
** — признана иноагентом в РФ
*** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
**** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
***** — организации внесены в реестр иноагентов.
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