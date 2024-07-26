Минюст признал фонд «Свободная Россия»* экстремистской организацией

Министерство юстиции России признало Фонд «Свободная Россия»* (Free Russia Foundation) экстремистской организацией. Информация об это была опубликована 25 июля в документе ведомства.

«Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд „Свободная Россия“) (США)», — обозначено в перечне Минюста.

Данная организация является структурным подразделением запрещенного Верховным судом «Антироссийского сепаратистского движения»*.

В 2019 году фонд был внесен в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

По данным из открытых источников, фонд Free Russia Foundation был основан в 2014 году западными экспертными сообществами совместно с группой российских эмигрантов в Вашингтоне. По их словам, они занимаются поддержкой «жертв политических репрессий» и гражданского общества.

Директор фонда Наталья Арно** (Будаева) признана иноагентом на территории России.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК*** Леонид Волков****. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что ВЧК-ОГПУ***** и «Русский криминал»***** внесены в реестр иноагентов.

* — организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России

** — признана иноагентом в РФ

*** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

***** — организации внесены в реестр иноагентов.