Прорыв дамбы на водохранилище в Челябинской области: что известно к этому часу

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел вечером 26 июля. Что известно к этому часу — рассказывает 5-tv.ru.

Сообщение о прорыве дамбы поступило в 21:10 мск. По данным МЧС, в результате обильных осадков и увеличения притока воды к водохранилищу произошел размыв 100-метрового насыпного участка 500-метровой плотины.

После случившегося в Карабашском округе Челябинской области объявили режим ЧС, начал работу оперативный штаб. Граждан предупредили о возможном отключении водоснабжения и призвали запастись водой.

«На данный момент проведена эвакуация с крыш домов 20 человек, проводится подворовый обход. На базе двух школ города Карабаш развернуты пункты временного размещения для населения. Главное управление (ГУ) и подчиненные подразделения переведены в режим функционирования в чрезвычайных ситуациях. К месту оперативного события направлены силы и средства ГУ, и Уральского учебно-спасательного центра», — доложил об обстановке заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Сергей Шатилов.

В связи с прорывом дамбы из поселка Киалим вывезли 35 местных жителей. Тем временем вода прибывает в населенные пункты Мухаметово, Карасево, Байдашево и Сактаево.

Размыв плотины привел к затоплению участка автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35-го по 38-й километр. Трассу закрыли для движения в оба направления.

На месте ЧП начаты работы по ликвидации последствий разрушения плотины: работают сотрудники МЧС, коммунальных служб и других ведомств.

Информации о пострадавших в результате прорыва дамбы пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате прорыва дамбы на водохранилище в Челябинской области в зоне подтопления оказались около двухсот человек.