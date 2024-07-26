В Челябинской области произошел прорыв дамбы на водохранилище

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 65 0

В зоне подтопления находятся около двухсот человек.

В Челябинской области произошел прорыв дамбы на водохранилище

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Челябинской области около поселка Киалим прорвало дамбу. Она сдерживала напор воды на Киалимском водохранилище. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Челябинской области.

«В 21.10 (мск) 26.07.2024 от дежурного ЕДДС Карабашского ГО поступило сообщение, что в результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров», — отмечается в публикации.

По предварительной информации, в Карабашском городском округе введен режим ЧС. В зоне подтопления находятся около двухсот человек.

На данный момент из поселка Киалим в Карабаш были эвакуированы 30 человек. Пункт временного размещения организован в одной из школ.

Кроме того, жителям соседних населенных пунктов Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево сказали собрать вещи первой необходимости и готовиться к эвакуации.

Сейчас на месте прорыва работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили выдавать гражданам жилье при его потере в ЧС.

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
85.57
0.16 93.26
0.09
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024...

Последние новости

22:14
В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта из-за прорыва дамбы
22:02
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Ульяновске
21:54
Важные нюансы: как избавиться от пигментных пятен
21:36
Пишет о чувствах: стало известно о тайных посланиях принца Гарри к Кейт Миддлтон
21:18
В Челябинской области произошел прорыв дамбы на водохранилище
21:00
Умерла родная сестра Нонны Мордюковой: похоронят в одной могиле?

Сейчас читают

Время проявить себя: прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024 года
Не смогла родить от восьми мужей и не захотела жить: судьба Людмилы Давыдовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака