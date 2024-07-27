Светлый праздник: Петросян и Брухунова тайно крестили дочь

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Брухунова показала кадры с крещения дочери Матильды

Светлый праздник: Петросян и Брухунова тайно крестили дочь

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Молодая супруга подарила известному комику второго ребенка вслед за сыном.

Супруга юмориста Евгения Петросяна показала кадры с крещения дочери Матильды. В светлый праздник вместе с Татьяной Брухуновой в церковь отправился сын Ваган. Трогательные снимки опубликовало издание StarHit.ru.

Для такого события Брухунова решила надеть белоснежное платье и платок с узором. Ее сын был в голубом пиджаке, а дочку после крещения она одела в костюм зеленого цвета. Однако рядом с ними не было главы семейства. Возможно, знаменитость просто не попал на эти снимки.

Рождение дочери Петросяна и его супруги стало для поклонников полной неожиданностью, так как ранее пара не упоминала о беременности Брухуновой. О радостном событии в семье стало известно в марте. Такая скрытность породила немало слухов, ведь никто не видел жену артиста с животом, хотя она активно ведет личный блог и регулярно публикует там свои фото.

Это натолкнуло поклонников на мысль, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако Петросян и Брухунова это отрицают. Жена юмориста лишь призналась, что девочка родилась еще в прошлом году, 13 октября.

Особо пытливые подписчики Брухуновой изучили ее октябрьские публикации и выяснили, что в это время она регулярно посещала театральные постановки и в ее внешности не было ни намека на беременность или усталость после родов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова воспитывает детей.

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