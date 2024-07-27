Переживет взрыв и дождь: как ВС РФ применяют робота на авдеевском направлении

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 8 0

Минобороны РФ: бойцы применяют робота на авдеевском направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Техника позволяет переносить до 160 килограммов.

Военнослужащие группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении используют роботизированный комплекс МТО для подвоза продовольствия и боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.

Роботизированная платформа представляет собой тележку на дистанционном управлении, с постоянным полным приводом на все четыре колеса и грузоподъемностью до 160 килограммов.

Оператор управляет ею с помощью специального пульта, а через дрон видит направление движения тележки и находящиеся на ее пути препятствия.

Платформа также позволяет перевозить раненных, а заряда такой техники хватает на десять часов беспрерывной работы.

«В управлении очень проста, как радиоуправляемая машинка. Очень высоко проходимая, так как каждое колесо имеет свой мотор, то есть имеет постоянный полный привод, независимую подвеску. Применялась уже в боевых действиях — показала себя с хорошей стороны. Показала себя в тяжелых условиях: взрыв, дождь, грязь, снег, везде проходила, проблем ни каких не возникало с ней», — отметил оператор робототехнической платформы позывной «Стрела».

Сейчас техника проходит проверку в условиях реальных боевых действий, она получает множество положительных отзывов от бойцов, которые выполняют задачи на передовой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экипажи танков Т-80 громят позиции ВСУ под Авдеевкой.

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