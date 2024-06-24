Точно по цели: экипажи танков Т-80 громят позиции ВСУ под Авдеевкой

Они не только продвигаются вперед, но и оказывают поддержку нашей пехоте.

На авдеевском направлении активное наступление ведут бойцы группировки «Центр». Их задача не только продвижение вперед, но и поддержка нашей пехоты. Сразу после работы танкистов она начнет зачищать и закрепляться на позициях. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин — об эффективности этих ударов.

Экипаж танкового взвода группировки «Центр» аккуратно грузит снаряды в машину. Расчет только вернулся с боевого задания. Между выездами они не отдыхают, готовятся к следующему.

Экипаж Т-80 очень опытный, выходит на работу. Здесь, на авдеевском направлении, их основные цели, кроме больших объектов, еще и поддержка пехоты, которая постоянно продвигается вперед.

Танк на позиции. Минута — открывает огонь. Выстрел — первый пошел. С закрытых позиций работают. Попадания фиксируют. Расчет продолжает работу. Выстрел — еще один выход, точно по цели работают.

Опорный пункт ВСУ уничтожен, сразу после танкистов в бой вступит пехота, будет зачищать позицию и закрепляться.

«Цели поражаем на 100%, в основном это — бронетехника, большое скопление противника. Здесь все идет на опережение. Противник тоже не дремлет, не спит», — поделился командир танка с позывным «Третий».

Счет всегда на минуты. Бойцы действуют четко, без суеты. Даже когда приходится работать в очень непростых условиях.

«Задача была выдвинуться на огневую позицию. Там минометы были — крыли, артиллерия. Там все было, дронов много было», — рассказал старший механик-водитель с позывным «Бугор».

За тот выход мехвод получил медаль «За отвагу». Сейчас для бойцов каждый выезд — большой риск. Позиции постоянно меняют. В укрытии же танки замаскированы не только сетями, используют все подручные средства. Ведь здесь нет понятия безопасное место. Расчет в постоянной готовности.