«Кризисы у всех случаются»: певица Согдиана раскрыла подробности развода с мужем

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Певица Согдиана заявила, что не собирается разводиться с мужем

«Кризисы у всех случаются»: певица Согдиана раскрыла подробности развода с мужем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что супруги подали заявление о расторжении брака. Так ли это?

Выпускница «Фабрики звезд» Оксана Нечитайло, также известная под сценическим псевдонимом Согдиана, заявила, что не будет разводиться с третьим супругом, бизнесменом Максимом Жерновым. Об этом она сообщила в беседе с Woman.ru в рамках Dream Fest 2024.

«Все неправда! Кризисы у всех случаются. Каждая история индивидуальна. Где-то можно что-то сделать, где-то невозможно, где-то люди хотят завершить свою совместную жизнь, значит, так складываются звезды», — отметила певица.

Согдиана также добавила, что любовь — это желание идти друг другу на встречу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что супруги подали заявление о расторжении брака в московский суд 10 июля. Причины расставания не оглашались.

У Оксаны Нечитайло есть трое детей. Ее 16-летний сын Арджуан был рожден в браке с предпринимателем Рамом Говиндом. Второй сын, 13-летний Микаил — в браке с бизнесменом Баширом Куштовым. С нынешним мужем Максимом Жерновым у Согдианы тоже есть ребенок — четырехлетний сын Лев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу не намерена прощать измены мужу.

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