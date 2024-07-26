Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в 2023 году

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 22 0

В России его заочно арестовали по делу о вымогательстве.

Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-глава «Ленфильма» Федор Щербаков, которого признали виновным в вымогательстве, в октябре 2023 года вылетел из России в Турцию. Об этом следует из материалов дела, которые появились в распоряжении 5-tv.ru.

«В международный розыск Щербаков был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом ТК-420 из Москвы в Стамбул, а информации о его возвращении у следствия не имеется», — говорится в сообщении.

Прежде, Федора Щербакова заочно арестовали России по делу о вымогательстве. Он был объявлен в международный розыск.

Щербаков являлся генеральным директором «Ленфильма» с сентября 2020 года. Тогда он сменил на этом посту исполнявшую обязанности Инессу Юрченко. Временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии стал продюсер Эдуард Суворов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын основателя компании Chronopay Павла Врублевского объявлен в розыск МВД России. Он был заочно арестован по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

10:52
Эндшпиль «догорающего» лета: август не порадует москвичей жаркой погодой
10:43
Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в 2023 году
10:27
Повышение МРОТ в 2025 году: на сколько вырастет
10:13
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для тройняшек Камиллы, Амелии и Вероники
10:10
Деньги не столь важны: чего Фадеев хочет добиться иском к Глюк’оZе
9:52
Аналогичное преступление: новые детали расследования подрыва авто в Москве

Сейчас читают

Байден обратился к нации: главное
Повышение зарплаты не за горами: Минтруд все решил и посчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака