Роберт Дауни-младший станет злодеем в новых «Мстителях»

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 39 0

Роберт Дауни-младший сыграет злодея Доктора Дума в новых «Мстителях»

Роберт Дауни-младший станет злодеем в новых «Мстителях»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он вернется! Режиссерами двух фильмов выступят братья Джо и Энтони Руссо.

Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel, но уже не в любимом всеми образе Железного человека, а в непривычной роли злодея. Актер сыграет Доктора Дума в двух новых фильмах.

«Новая маска — та же задача», — передает слова артиста The Hollywood Reporter.

Суперзлодей обладает сверх интеллектом и магическими способностями. Известно, что премьера кинокартины «Мстители: Судный день» запланирована на май 2026 года, а премьера «Мстителей: Тайные войны» на май 2027 года.

Режиссерами фильмов выступят братья Джо и Энтони Руссо, которые были постановщиками двух последних частей «Мстителей». Сценарием займется Стивен МакФили, который также уже работал над фильмами киновселенной.

История Железного человека завершилась в части «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. С тех пор Дауни-младший не появлялся в фильмах студии, но заявлял о желании вернуться.

Ранее 5-tv.ru сообщил о внезапных подробностях о Губке Бобе. Актер Том Кенни не первый раз выдвигает теорию об особенностях персонажа.

+26° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.57
0.16 93.26
0.09
«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля

Последние новости

13:03
Собянин рассказал, как за пять лет преобразилась Некрасовка
12:54
Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке подрыва церкви в Каспийске
12:38
В Карачаево-Черкессии потерпел крушение легкомоторный самолет
12:24
Роберт Дауни-младший станет злодеем в новых «Мстителях»
12:11
Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ
11:59
«Нашел объявление и пошел»: Сергей Пенкин работал дворником

Сейчас читают

«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ — 2024: прямая трансляция
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака