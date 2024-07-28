Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке подрыва церкви в Каспийске

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Они заключены под стражу на два месяца.

Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке подрыва церкви в Каспийске

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Советский районный суд Махачкалы арестовал троих жителей Каспийска, подозреваемых в попытке совершить теракт в местной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Указывается, что мужчины не позднее июня создали террористическое сообщество для совершения подрыва церкви «Казанской иконы Божией Матери» вместе с ее прихожанами в Каспийске. Планировали они также совершить и другие особо тяжкие преступления.

По версии следствия, они сами изготовили взрывное устройство, которое в дальнейшем хранилось по месту жительства одного из подозреваемых. Злоумышленники искали еще и другие компоненты для реализации задуманного. В результате правоохранители пресекли их деятельности.

Жители Каспийска подозреваются в приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и участие в нем, а также незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Так, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 сентября. Постановления могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные люди забаррикадировались в одном из жилых домов Каспийска и угрожают устроить взрыв. Из здания вывели местных жителей, приехавшие на место полицейские попросили их отойти подальше. Позднее очевидец рассказал о причинах эвакуации дома в Каспийске.

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