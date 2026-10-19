Звездные войны: что известно о сближении спутников «Космос-2612» и ICEYE-X36

Спутники Космос-2612 и ICEYE-X36 сблизились

Российский военный спутник «Космос-2612» в октябре 2026 года выполнил серию маневров, после которых его орбита оказалась близка к орбите коммерческого радиолокационного аппарата ICEYE-X36.

По открытым данным, 17–18 октября спутники сблизились на несколько километров, а отдельные расчеты показывали еще меньшую дистанцию. Что известно об инциденте и какие версии выдвигают специалисты — в материале 5-tv.ru.

Что произошло

«Космос-2612» был запущен с космодрома Плесецк 16 апреля 2026 года вместе с несколькими другими российскими спутниками серии «Космос».

ICEYE-X36 — радиолокационный спутник, работающий в низкой околоземной орбите. Аппарат зарегистрирован в США и эксплуатируется американским подразделением финской компании ICEYE.

Спутники этой группировки используют технологию радиолокационной съемки с синтезированной апертурой. Она позволяет получать изображения независимо от освещенности и при наличии облачности.

ICEYE сотрудничает с Украиной и предоставляет ей данные спутниковой съемки, полезные для киевского режима. Аппарат по сути шпионит за Россией.

Российский спутник начал менять орбиту

По данным специалистов по спутниковому наблюдению, серия маневров «Космоса-2612» началась 30 сентября. Последующие коррекции выполнялись 12, 15 и 16 октября.

По оценке нидерландского специалиста по наблюдению за спутниками Марко Лангбрука, эти изменения привели к синхронизации ряда параметров орбит двух аппаратов — в том числе высоты, эксцентриситета и периода обращения.

Еще летом несколько российских аппаратов серии «Космос», включая «Космос-2612», изменили наклонение орбит и оказались в той же или близкой орбитальной плоскости, что и ICEYE-X36. Тогда специалисты допускали разные объяснения таких маневров, поскольку конечная цель была неизвестна.

Однако осенью именно «Космос-2612» продолжил маневры, которые привели его непосредственно к орбите ICEYE-X36.

Насколько близко оказались спутники

Марко Лангбрук сообщил 18 октября, что по новым орбитальным данным сближение могло произойти на расстояние в несколько сотен метров или даже меньше.

При этом специалист отдельно отметил, что небольшие погрешности исходных данных существенно влияют на расчет такой малой дистанции.

Специалисты отмечают, что это первый в истории случай столь агрессивного сближения спутников. Эксперты пытаются найти ответы на вопросы о том: как Россия будет выводить из строя спутник-шпион. Среди версий звучат: применение средства радиоэлектронной борьбы или лазера, чтобы вывести из строя его камеру.

На видео из соцсетей видно, насколько спутники близки. Возможно, мы впервые в истории станем свидетелями того, как один спутник атакует другой.

Было ли столкновение

По состоянию на 18 октября признаков того, что ICEYE-X36 получил физические повреждения в результате сближения, не обнаружено.

Марко Лангбрук отметил, что в новых орбитальных элементах не увидел признаков изменения траектории ICEYE-X36, которые могли бы указывать на удар.

Что известно на данный момент

На сегодняшний день можно установить несколько фактов.

«Космос-2612» действительно выполнял серию орбитальных маневров с конца сентября. После этих изменений его орбита стала значительно ближе к орбите ICEYE-X36. В середине октября аппараты оказались на расстоянии от нескольких километров до, согласно отдельным расчетам, нескольких сотен метров.

ICEYE-X36 зарегистрирован в США и относится к спутникам финско-американской компании ICEYE. Компания предоставляет Украине спутниковые радиолокационные данные российской стороны. Россия предпринимает попытки по защите страны и граждан.

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