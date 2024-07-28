Момент удара молнии в четырех человек в парке «Патриот» попал на видео

Удар молнии, поразивший четырех человек в подмосковном парке «Патриот», сняла камера. Запись появилась в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как разряд бьет по центральной площади храмового комплекса, где в это время идет группа людей. Все они после удара молнии падаю как подкошенные.

По данным областного Минздрава, в результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы. Все они были экстренно доставлены в одно из медучреждений Подмосковья.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар молнии поразил сразу четырех человек в парке «Патриот» в Подмосковье. Двоих мужчин увезли с места происшествия в крайне тяжелом состоянии. У одной из пострадавших женщин врачи диагностировали гипертонический криз.