Ушел из жизни принц Греческий и Датский Михаил
Царственной особе было 85 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Aristidis Vafeiadakis
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Умер принц Греческий и Датский Михаил. Об этом написала газета Kathimerini.
Представитель монаршей династии скончался в афинской больнице в возрасте 85 лет. Информация о дате прощания пока не разглашалась.
Принц Михаил был последним живым внуком греческого короля Георга I, а также правнуком датского правителя Кристиана IX. Также известно, что его мать Франческа Орлеанская имела прямое отношение к дому Бурбонов.
Принц Михаил был также известен как автор исторических романов и биографий монарших династий. Он писал под псевдонимом Мишель Де Грес.
Образование Михаил получил в Париже, изучая политологию, четыре года провел в армии Греции, дослужившись до звания лейтенанта третьего ранга. В 60-х годах прошлого века он был вынужден отказаться от любых притязаний на греческий престол — ради заключения брака с художницей Марине Карелла.
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