«Не осознала происходящего»: всплыли неизвестные подробности смерти Елизаветы II

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Алина Крылова
Алина Крылова 38 0

Daily Mail: смерть бывшей британской королевы Елизаветы II наступила во сне

«Не осознала происходящего»: всплыли неизвестные подробности смерти Елизаветы II

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons/No 10 Downing Str

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Тема:
Умерла королева Великобритании Елизавета II

С момента кончины монаршей особы и коронации Карла III прошло полтора года. Какие секреты о последних минутах жизни Елизаветы утаили в резиденции?

Британские СМИ отыскали новые подробности смерти королевы Елизаветы II спустя полтора года после траурной церемонии. Находившаяся во главе монархии царская особа вошла в историю как одна из самых влиятельных личностей столетия. 70 лет жизни Елизавета II положила на то, чтобы возродить давно забытые царские традиции. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир.

Сразу после смерти матери на престол взошел один из ее сыновей, наследный принц Карл III. Полтора года правления нового короля стали причиной для массовых споров и пересудов о готовности Карла работать с возложенными на него обязанностями. Теперь же газета The Daily Mail со ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга обнародовала неизвестные ранее подробности смерти Елизаветы, до недавнего момента находившиеся под грифом «секретно».

По словам Янга, Елизавета не успела осознать, что умирает: смерть пришла к ней очень быстро. Предсмертных болей королева испытать не успела.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — рассказал Янг в записке.

Новость о смерти королевы Великобритании обрушилась на подданных 8 сентября 2022 года. Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Писали, что незадолго до похорон королева сильно сдала, мучилась от болей и не могла ходить. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом.

Ранее 5-tv.ru писал, благодаря кому королева Елизавета на самом деле стала королевой

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