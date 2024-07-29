Тонкий намек: Баста и Гуф выпустят второй совместный альбом

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Баста и Гуф намекнули на выход нового совместного альбома

Тонкий намек: Баста и Гуф выпустят второй совместный альбом

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Переписка в социальных сетях взбудоражила поклонников рэперов.

Рэперы Баста и Гуф начнут работу над совместным альбомом. Об этом хип-хоп-исполнители намекнули в своей переписке в социальных сетях.

Все началось с сообщения Гуфа, который отметил коллегу по цеху под вопросом «Мож, второй?». Баста согласился с предложением, ответив: «Делаем второй».

Интересно, что ранее весной Баста отрицал, что планирует работу над каким-либо альбомом.

«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта „Баста“ никаких не будет», — заявил рэпер.

Если совместный альбом Басты и Гуфа все же выйдет, то он станет уже второй пластинкой дуэта. Первая, которая называлась просто «Баста/Гуф», вышла почти 14 лет назад.

Диск включал 14 композиций, в том числе синглы «Соответственно», «Самурай», «Другая волна», «ЧП» и «Заколоченное», которые позже обзавелись собственными клипами. У альбома были высокие рейтинги — за три недели продаж он поднялся до первого места в российских чартах, обогнав даже пластинки исполнителей других жанров, например, Стаса Михайлова.

Ранее 5-tv.ru писал, какие капризы Басты исполняют организаторы концертов по его райдеру.

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