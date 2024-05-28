Черный хлеб и сосиски: какие капризы Басты исполняют организаторы концертов по его райдеру

Правда ли, что рэп — это музыка бедных? Узнаем, ознакомившись с бытовым райдером одного из самых авторитетных российских представителей жанра.

Рэпер Баста, он же Ноггано, он же Василий Вакуленко входит сегодня в число топовых и, соответственно, наиболее высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса. Тем удивительнее, что рэпер требует от организаторов гастролей в каждом городе оригинальную зарядку для айфона и не возвращает ее. Какие еще «причуды» артиста содержатся в его бытовом райдере, узнал 5-tv.ru.

Список требований Басты и его команды к принимающей стороне уместился на 20 страницах печатного текста. В нем очень подробно прописано все, что необходимо артисту, включая, например, марки сигарет и жевательной резинки, которые должны быть в гостиничных номерах.

Также райдер содержит детальный инструктаж для водителей, охраны, фотографов, работников отелей, техперсонала и прочих людей, от которых зависит комфорт звезды на гастролях.

Только Maybach и Баста

Для перемещения Басты и его людей организатор должен предоставить пять автомобилей: Mercedes Maybach S-class W223, Mercedes S-class W223 и три Mercedes V-class. Машины вместе с водителями должны быть доступны для команды звезды 24 часа в сутки.

Само по себе требование можно назвать стандартным для артиста уровня Басты. Примечательно другое: если организаторы не смогут найти в своем городе указанных автомобилей, они должны арендовать их в другом населенном пункте. Если же и там машин не найдется, то «не нужно отчаиваться, нужно продолжать поиски» — так дословно написано в райдере.

В том случае, если автомобили все же не удается найти, и менеджерам Басты придется решать этот вопрос самим, то организатор штрафуется на 200 тысяч рублей.

Более того, если водитель, предоставленный принимающей стороной, не будет заранее знать маршруты следования артиста, он может быть оштрафован на 100 тысяч рублей.

К слову, угрозы штрафов организаторам за различные «провинности» можно найти практически на каждой странице райдера Басты. Причем размеры санкций включают минимум пять нолей.

К примеру, если организатор не предоставит менеджменту Басты номера телефонов водителей за три дня до прибытия коллектива в город или не проведет с ними инструктаж, он может быть оштрафован на 500 000 рублей.

По 100 евро каждому

В списке требований к гостиничному номеру Басты обращает на себя внимание пункт об обязательном наличии 4G модема с логином Gazgolder Private и паролем gazgolder.com5, а также оригинальной зарядки и наушников для iPhone 15. При этом подчеркивается, что провода и блоки питания организатору после отъезда звезды не возвращаются.

Также под рукой у исполнителя песни «Эй, братаны-хулиганы» обязательно должны быть щипчики и пилочка для ногтей, гигиенические салфетки и одноразовые платки, три пачки сигарет Chapman Red с вишневым ароматом, по две упаковки кокосового и миндального молока, стевия в таблетках, шесть полулитровых бутылок «Боржоми», мытые, но не резанные овощи и фрукты, а также ягоды и орехи.

Из оригинального в списке требований Басты можно найти разве что свежий черный хлеб (по два батона «Бородинского» и обычного), и 60 сосисок — по 30 штук отварных и сырых. Причем обязательно «Таганского мясокомбината».

Также заказчик обязуется обеспечить Басту и его команду завтраком в гостинице к моменту заезда и во все дни проживания. Кроме того, он должен выплатить суточные: десять тысяч рублей или 200 евро самому Вакуленко и по пять тысяч рублей или по 100 евро членам коллектива. Таким образом коллектив из 19 человек, включая Басту, только по прибытии в город получает на руки 100 тысяч рублей.

Гостям Басты — особый респект

Отдельным пунктом прописано предоставление организатором в концертном зале двух VIP-лож вместимостью не менее десяти человек — для гостей артиста. В каждой из них должно быть по бутылке Jack Daniels и Prosecco, а также фрукты, мясные и сырные закуски.

Кроме того, организатор обязан предоставить артисту 50 VIP-билетов, 50 билетов средней категории и 100 обычных входных билетов. Подчеркивается, что организатор должен заранее изъять их из билетной программы, чтобы «не допустить ситуации, при которой их может не оказаться».

Невыполнение данного пункта карается штрафом в один миллион (!) рублей. Далее цитата из райдера:

«Объяснения „Мы не увидели этот пункт и пустили билеты в продажу“ или „Это слишком много и дорого стоит. Мы могли бы их продать“ наказываются дополнительным штрафом в 200 тысяч рублей за каждое подобное объяснение. Это значит, что штраф за невыполнение (один миллион рублей) суммируется со штрафом за объяснение (200 тысяч рублей)».

Хоть умри, но райдер выполни

Суммы гонораров в райдерах артистов не указываются, прописывается лишь порядок оплаты. Согласно ему, организатор концерта Басты обязуется полностью оплатить проезд артиста и его команды до места и выплатить половину гонорара. Только после этого объявляется дата концерта.

Затем, не позднее чем за неделю до мероприятия, организатор выплачивает оставшиеся 50% гонорара. В ином случае артист имеет право отказаться от концерта и не возвращать предоплату.

Также в райдере прописаны так называемые форс-мажорные обстоятельства, при которых менеджмент Басты оставляет за собой право перенести концерт без возврата предоплаты.

В числе таких обстоятельств называются несчастный случай, задержка или отмена передвижения транспортных средств, соответствующие предписания органов власти, природно-климатические катаклизмы, чрезвычайные события, траур или трагедии, а также «инопланетное вторжение, армагеддон, война».

В свою очередь, организатор, «независимо от проблем, состояния здоровья и занятости», обязуется досконально изучить райдер и исполнить его в строгом соответствии со всеми пунктами.

При этом менеджеры Басты любезно обращают внимание организаторов на то, что в случае нарушения нескольких пунктов списка требований сумма штрафа может составить три и более миллионов рублей.

«Это не шутка и не пустые цифры. Это штраф, который организатор обязан будет заплатить в случае нарушений», — говорится в райдере.

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