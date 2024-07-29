Водитель трамвая получила ранения после удара дрона-камикадзе ВСУ в Горловке

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Приходько: после удара дрона-камикадзе ВСУ по Горловке пострадала вагоновожатая

Водитель трамвая получила ранения после удара дрона-камикадзе ВСУ в Горловке

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Украинские боевики атаковали центр города.

Вагоновожатая трамвайного вагона получила ранения после удара дрона-камикадзе ВСУ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Трамвай атаковали при помощи украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), подчеркнул Приходько. В результате инцидента, произошедшего в центре Горловки, было временно остановлено, а затем возобновлено движение трамваев в микрорайон «Квартал 245» и в поселок шахты имени Ленина.

Отмечается, что до этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что только за сутки ВСУ обстреляли территорию республики 49 раз.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, кто погиб в результате атаки дронов ВСУ под Донецком в это воскресенье. Причем оказалось повреждено множество строений гражданской инфраструктуры, причем в окрестностях города ВСУ провели десятки атак.

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