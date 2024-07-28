Мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ под Донецком

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

Информация о повреждениях и жертвах поступила от главы региона Дениса Пушилина.

Мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ под Донецком

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Один человек погиб, двое пострадали, а также нанесен ущерб городской инфраструктуре в результате атаки украинских БпЛА по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в своем в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

«При атаках дронов-камикадзе в Еленовке в автомобиле погиб мужчина 1977 г.р., в Никитовском районе Горловки в автомобиле ранен мужчина 1991 г.р. В Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранен мужчина 1965 г.р.», — заявил Пушилин.

Кроме того, украинские беспилотники повредили тринадцать объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых строений.

В общей сложности ВСУ, согласно данным главы региона, провели 33 атаки в окрестностях Донецка, выпустив по населенным пунктам республики более 25 боеприпасов. При этом применялись не только ударные беспилотники, но и артиллерия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР почтили память жертв ракетного удара ВСУ по детскому пляжу в Зугрэсе.

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