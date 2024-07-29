ЧВК «Вагнер» сообщила о пятидневных боях с боевиками в Мали

Группа «Вагнер» понесла потери в ходе сражения с боевиками из «Координационного движения Азавад» и группировки «Аль-Каида в Сахеле»* в Мали. Заявление об этом выпустила частная военная компания (ЧВК) в своем Telegram-канале.

Ожесточенные бои велись в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин с 22 по 27 июля под руководством командира 13-го штурмового отряда Сергея Шевченко (позывной «Пруд»).

«В первый день „группа Пруда“ уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до тысячи человек», — говорится в сообщении.

Также известно, что в результате сражения погиб Сергей Шевченко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в ряды спецназа «Ахмат» и отправляться в зону спецоперации.

* — признана террористической и запрещена на территории в РФ