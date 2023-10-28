«Массовое пополнение»: бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

В спецназе «Ахмат» заявили о переходе в его подразделения бойцов ЧВК «Вагнер»

«Массовое пополнение»: бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»

Фото: Афонина Елена / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Штурмовики из освобождавшего Артемовск подразделения снова отправляются на передовую в зону спецоперации.

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в ряды спецназа «Ахмат» и отправляться в зону спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира «Ахмата» Апты Алаудинова.

По его словам, вагнеровцы и раньше периодически переходили в «Ахмат в «энном» количестве, теперь же пошло «массовое пополнение»

«Сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — приводит агентство слова Алаудинова.

Создатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе. После этого бойцам подразделения было предложено подписать контракты с Минобороны РФ и перейти в ряды регулярной российской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша, Литва, Латвия и Эстония потребовали от Белоруссии выдворить сотрудников ЧВК «Вагнер» с территории республики.

Тема:
Спецоперация
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