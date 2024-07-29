Заморили себя голодом? Загадочная смерть трех сестер всколыхнула Петербург

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 296 0

Семья троих умерших сестер в Петербурге была очень набожная и закрытая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тела девушек нашел в квартире их брат.

Житель Петербурга обнаружил в своей квартире тела трех сестер. Инцидент произошел 28 июля. Самой старшей из них было 35 лет, остальным — 29 и 19 лет.

Как выяснил 5-tv.ru, девушки до этого вели затворнический образ жизни. Они нигде не работали, жили в одной квартире, где не было развлечений, даже телевизора. Также сестры отказывались от еды.

Соседка семьи, в которой случилась трагедия, рассказала об их набожности. Мама покойных дочерей также редко шла на контакт с людьми. Глава семейства умер некоторое время назад. Известно, что он был батюшкой.

«Мать всех своих семерых детей дома рожала, даже в больницу не ходила», — пояснила соседка Наталья.

Известно, что старший брат умерших девушек закончил духовную семинарию, а затем работал в церкви. Самая взрослая из сестер также была образованная — у нее было три диплома.

Несколько лет назад в вузе к ней приставал преподаватель, что сильно пошатнуло ее психику. После этого она уволилась с работы и замкнулась в себе. Старший брат покойной сказал, что она испытывала неприязнь к мужчинам, которую могла внушать и остальным сестрам.

Как отметила Наталья, сестры выходили из дома только в сопровождении своей мамы. Она также уточнила, что редко их видела.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало причиной убийства мальчика из Перми.

Заморили себя голодом? Загадочная смерть трех сестер всколыхнула Петербург

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