Российские войска освободили населенный пункт Волчье в ДНР

Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Волчье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье ДНР и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Армия России нанесла поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая ДНР. Кроме того, успешно отражены восемь атак штурмовиков. В результате противник лишился до 400 боевиков и несколько единиц военной техники.

«Противник потерял <…> танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира», — добавили в Минобороны России.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили два населенных пункта в ДНР — Прогресс и Евгеновка.