Российские войска освободили населенный пункт Волчье в ДНР
Бойцы продолжают выполнять цели и задачи спецоперации.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Волчье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье ДНР и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.
Армия России нанесла поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая ДНР. Кроме того, успешно отражены восемь атак штурмовиков. В результате противник лишился до 400 боевиков и несколько единиц военной техники.
«Противник потерял <…> танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира», — добавили в Минобороны России.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили два населенных пункта в ДНР — Прогресс и Евгеновка.
- 29 июл
- «Опорник взят»: как российские морпехи громят ВСУ на южнодонецком направлении
- 29 июл
- Водитель трамвая получила ранения после удара дрона-камикадзе ВСУ в Горловке
- 29 июл
- Средства ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ над пятью регионами России
- 29 июл
- Российские зенитчики уничтожили три беспилотника ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 июл
- Небо на замке: как российские системы ПВО прикрывают наши войска под Купянском
- 29 июл
- Гаубицы Д-30 ударили по замаскированным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 июл
- «Не подчиняясь приказам»: две бригады ВСУ сбежали со своих позиций в зоне СВО
- 29 июл
- Зеленский пообещал представить мирный план к концу ноября
- 28 июл
- Мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ под Донецком
- 28 июл
- ВС РФ освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР
Читайте также
96%
0.16 93.26
0.09
Нашли ошибку?