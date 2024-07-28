ВС РФ освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 45 0

О ходе спецоперации рассказали в Минобороны страны.

ВС РФ освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские силы освободили два населенных пункта в ДНР — Прогресс и Евгеновка. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.

До этого 5-tv.ru рассказывал, что российские силы освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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