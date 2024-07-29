Умер основатель рок-группы The Chills Мартин Филлипс

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 14 0

Умер основатель новозеландской рок-группы The Chills Мартин Филлипс

Умер основатель рок-группы The Chills Мартин Филлипс

Фото: фото из открытых источников

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Музыкант ушел из жизни в возрасте 61 года.

Умер один из основателей новозеландской рок-группы The Chills Мартин Филлипс. Об этом сообщается на официальной странице рок-группы в социальных сетях.

«С разбитыми сердцами семья и друзья Мартина Филлипса хотят сообщить, что Мартин неожиданно скончался… Семья просит соблюдать конфиденциальность в это время», — говорится в сообщении.

Музыканту был 61 год. О дате похорон Филлипса обещали сообщить в «надлежащее время».

По данным издания New Zealand’s Otago Daily Times, незадолго до смерти Филлипса поместили в главную государственную больницу в городе Данидине из-за проблем с печенью.

Гитарист и вокалист Мартин Филлипс — сооснователь музыкального коллектива The Chills. Его группа стала одной из первопроходцев данидинского звучания инди-попа. С 1980 года она подарила своим слушателем множество хитов, например, Pink Frost, Heavenly Pop Hit и Kaleidoscope World.

Второй основатель группы — сестра Филлипса Рэйчел, она играла на клавишных. Их лейбл закрылся в 1990-х, однако возродился в 2015 году, когда коллектив выпустил альбом Silver Bullets.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер основатель советской поп-группы «Витамин» Рауль Сеппер.

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