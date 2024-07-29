Умер многократный чемпион СССР и рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Спортсмену было 99 лет.

Умер многократный чемпион СССР и рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев

Фото: Telegram / Союз конькобежцев России / russianskating

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта и тренер, рекордсмен мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«С огромным сожалением сообщаем, что сегодня на 100-м году жизни скончался Юрий Валентинович Сергеев», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале союза.

Юрий Сергеев в большой спорт пришел только в 24 года, катанием на коньках он увлекся еще до Великой Отечественной войны (ВОВ), с 1943 года был членом общества «Динамо». В 2020 году Сергеев дал интервью «Чемпионату», в котором вспоминал, как шесть лет подряд выигрывал чемпионат СССР, потом — занял второе место и ушел, стало «неинтересно».

Юрий Сергеев — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории. В годы войны служил в полку специального назначения, задачей которого было охранять Кремль. Сергеев награжден орденами Отечественной войны II степени и «Знаком Почета», медалью «За оборону Москвы» и другими памятными и медалями и знаками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, который создал десерт тирамису, умер в Италии.

Он придумал рецепт легендарного десерта, когда работал в ресторане «Le Beccherie», благодаря ошибке. Лингуанотто бросил немного сыра маскарпоне в миску с яйцами и сахаром. Потом он систематизировал рецепт на основе кофе, печенья и самого крема.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
85.57
0.16 93.26
0.09
Всего четыре дня: когда в августе 2024 делать денежную стрижку

Последние новости

16:41
Собянин рассказал, как фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы» украсил город
16:35
Умер основатель рок-группы The Chills Мартин Филлипс
16:26
Туристам на заметку: курортный сбор введут еще в четырех регионах России
16:12
«Сидел и ревел»: как вел себя водитель КАМАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом
16:03
Умер многократный чемпион СССР и рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев
15:57
Новый уровень жестокости: на Украине решили мобилизовать 18-летних юношей

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов под Волгоградом
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака