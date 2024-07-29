Умер многократный чемпион СССР и рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев

Многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта и тренер, рекордсмен мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«С огромным сожалением сообщаем, что сегодня на 100-м году жизни скончался Юрий Валентинович Сергеев», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале союза.

Юрий Сергеев в большой спорт пришел только в 24 года, катанием на коньках он увлекся еще до Великой Отечественной войны (ВОВ), с 1943 года был членом общества «Динамо». В 2020 году Сергеев дал интервью «Чемпионату», в котором вспоминал, как шесть лет подряд выигрывал чемпионат СССР, потом — занял второе место и ушел, стало «неинтересно».

Юрий Сергеев — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории. В годы войны служил в полку специального назначения, задачей которого было охранять Кремль. Сергеев награжден орденами Отечественной войны II степени и «Знаком Почета», медалью «За оборону Москвы» и другими памятными и медалями и знаками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, который создал десерт тирамису, умер в Италии.

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