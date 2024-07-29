В Италии умер «отец тирамису» Роберто Лингуанотто

Шеф-кондитер придумал этот десерт совершенно случайно.

Шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, который создал десерт тирамису, умер в Италии. Об этом сообщило издание Corriere.

«Роберто „Лоли“ Лингуаното, шеф-кондитер, считающийся отцом оригинального тирамису Тревизо скончался после продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Кондитер придумал рецепт легендарного десерта, когда работал в ресторане Le Beccherie. Кондитер придумал рецепт легендарного десерта, когда работал в ресторане «Le Beccherie», благодаря ошибке. Лингуанотто бросил немного сыра маскарпоне в миску с яйцами и сахаром. Потом он систематизировал рецепт на основе кофе, печенья и самого крема.

Свои соболезнования выразил губернатор области Венето Лука Дзайя. Он отметил вклад кондитера в создание уникального лакомства, которое стало основным блюдом итальянской кухни.

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