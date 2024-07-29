Жаркие дебаты: названа главная польза лагеря для часто болеющих детей

Почему ребенка не стоит запираться в четырех стенах во время каникул?

Часто болеющих детей не стоит оставлять во время долгих каникул дома. Им необходимо провести хотя бы часть лета на природе. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-отоларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

«Еще в советские времена была выработана рекомендация для часто болеющих детей — летом не менее трех недель проводить в оздоровительных учреждениях», — напомнил специалист.

Добрецов подчеркнул, что нередко именно часто болеющим детям важно провести хотя бы часть летних каникул на природе. Врач-отоларинголог пояснил, что важно отправить ребенка в место, где есть все условия для укрепления иммунитета.

Специалист добавил, что самоорганизация крайне важна для часто болеющих детей. Ребенок должен научиться контролировать свое состояние, а родители могут стать ему помощником. Например, основательно подготовить ребенка к поездке, объяснив, что нужно делать в случае рецидива болезни.

Добрецов заключил тем, что подобные меры будут хорошо сочетаться с постоянной связью с ребенком во время лагеря. Тогда родители смогут при необходимости отправить его домой.

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