Жаркие дебаты: названа главная польза лагеря для часто болеющих детей

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

Отоларинголог Добрецов: часто болеющим детям важно часть лета провести в лагере

Жаркие дебаты: названа главная польза лагеря для часто болеющих детей

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почему ребенка не стоит запираться в четырех стенах во время каникул?

Часто болеющих детей не стоит оставлять во время долгих каникул дома. Им необходимо провести хотя бы часть лета на природе. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-отоларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

«Еще в советские времена была выработана рекомендация для часто болеющих детей — летом не менее трех недель проводить в оздоровительных учреждениях», — напомнил специалист.

Добрецов подчеркнул, что нередко именно часто болеющим детям важно провести хотя бы часть летних каникул на природе. Врач-отоларинголог пояснил, что важно отправить ребенка в место, где есть все условия для укрепления иммунитета.

Специалист добавил, что самоорганизация крайне важна для часто болеющих детей. Ребенок должен научиться контролировать свое состояние, а родители могут стать ему помощником. Например, основательно подготовить ребенка к поездке, объяснив, что нужно делать в случае рецидива болезни.

Добрецов заключил тем, что подобные меры будут хорошо сочетаться с постоянной связью с ребенком во время лагеря. Тогда родители смогут при необходимости отправить его домой.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как не превратиться в «яжемать» и не наложить на ребенка тяжелый эмоциональный отпечаток.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
86.56
0.99 94.14
0.88
Всего четыре дня: когда в августе 2024 делать денежную стрижку

Последние новости

22:31
Крушение поезда: водитель КАМАЗа пытался проскочить перед составом на красный свет
22:11
США перебрасывают танки и БМП из Германии в Польшу
21:51
Жаркие дебаты: названа главная польза лагеря для часто болеющих детей
21:31
Снесло в считанные секунды: момент прорыва дамбы в Карелии попал на видео
21:11
Появились кадры госпитализации водителя КАМАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом
20:51
«Как землетрясение»: дочь пассажирки перевернувшегося поезда описала обстановку

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
«Сидел и ревел»: как вел себя водитель КАМАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака