Взрыв прогремел на крупнейшем химзаводе Германии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Причина ЧП не сообщается, пострадали как минимум 14 человек.

Взрыв прогремел на крупнейшем химзаводе Германии

Фото: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в городе Людвигсхафен. Об этом пишет BILD.

Уточняется, что предприятие принадлежит компании BASF. В результате мощного хлопка на производстве начался пожар, пострадали как минимум 14 человек.

Причина взрыва не сообщается. В компании уверяют, что концентрация вредных веществ после ЧП не превышена, опасности для населения нет.

Это противоречат данным СМИ, согласно которым в результате пожара выделились огнеопасные газы. Жителей города призвали плотно закрыть окна и двери.

В начале мае на оборонном заводе Diehl Metal Applications в Берлине произошел мощный пожар. Предприятие принадлежит компании Diehl, которая производит зенитные ракетные комплексы IRIS-T для Украины.

Площадь возгорания тогда составила около двух тысяч квадратных метров. Пожар не могли потушить в течение нескольких суток. Пришлось даже частично сносить цеха, чтобы добраться в наиболее труднодоступные секции предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Николаеве на юге Украины произошел масштабный пожар, охвативший площадь в 30 гектаров.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
85.57
0.16 93.26
0.09
Всего четыре дня: когда в августе 2024 делать денежную стрижку

Последние новости

18:04
«Такая Европа не нужна»: молдавские политики возмущены содомией на Олимпиаде
17:52
Ковальчук договорился о продлении сотрудничества с Бразилией по вопросам аудита
17:41
«Рекомендую одуматься»: Тимати вмешался в развод Татьяны Бакальчук
17:32
Кратковременный эффект: чем опасен кофе при недосыпе
17:20
Взрыв прогремел на крупнейшем химзаводе Германии
17:14
Пайки по завышенной цене: ущерб по делу генерала Булгакова оценили в 1,3 млрд рублей

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
Крушение пассажирского поезда под Волгоградом: что известно к этому часу
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака