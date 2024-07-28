Масштабный пожар произошел в Николаеве на юге Украины

Где именно и отчего произошло возгорание, не уточняется.

Масштабный пожар начался в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Николаеве масштабный пожар, жителей города призывают не открывать окна», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале портала.

Где именно произошло возгорание, журналисты не уточняют. Опубликованы лишь кадры очевидцев, на которых видны большие клубы дыма.

Ранее на днях уже сообщалось о крупном пожаре в Николаевской области Украины. Тогда возгорание произошло на открытой местности, пламя охватило площадь в 30 гектаров. При этом спецтехника не смогла сразу подобраться к очагам распространения огня.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины причины пожара не назвали, заявив, что территория «потенциально загрязнена взрывоопасными предметами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские СМИ распространили информацию о взрывах и пожаре в районе военного завода «Артем» и аэропорта Жуляны в Киеве, а также о взрывах в Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске.