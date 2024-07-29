Спасатели МЧС прибыли к месту прорыва дамбы для поиска пропавших в Карелии

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 26 0

Ведутся работы по обнаружению пропавших без вести.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Telegram / МЧС Республики Карелия / mchs_10; 5-tv.ru

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Спасатели МЧС прибыли к месту прорывы дамбы в Карелии для поиска пропавших. На месте аварии на Беломорско-Балтийском канале (ББК) действует аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Карелия на вертолете Ми-8. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

«Для поиска пропавших, специалистами будет осмотрен бьеф — часть водного объекта ниже по течению, примыкающая к гидротехническому сооружению», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что на воде проводят работы Представители Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). А наземная группировка МЧС — на берегу.

В результате прорыва дамбы между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии в понедельник, 29 июля, несколько поселков оказались затоплены. Поток воды пробил временную перемычку, что привело к трагическим последствиям. Один человек погиб, а судьба шестерых пока остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продолжительные осадки стали причиной разрушения плотины в Челябинской области. В результате происшествия было повреждено 20 домов.

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