Продолжительные осадки стали причиной разрушения плотины в Челябинской области

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Службы устраняют последствия происшествия.

Продолжительные осадки стали причиной разрушения плотины в Челябинской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Причиной разрушения плотины в поселке Киолим Челябинской области стали продолжительные осадки. Об этом в социальных сетях написал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — сообщил он.

В Карабашском городском округе Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения, добавил Афанасенко. По его словам, на место происшествия прибыли полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Больше всего от затопления пострадал поселок Киолим. Все жители были эвакуированы, восемь человек разместились в пунктах временного пребывания. Повреждено 20 домов.

«На места бедствия доставлены три тысячи сухих пайков, палатки, спальные мешки, газовые баллоны и горелки, генераторы, тепловые пушки и другое оборудование, необходимое для ликвидации чрезвычайной ситуации», — добавил Станислав Афанасенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинской области эвакуируют три населенных пункта из-за прорыва дамбы.

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