США перебрасывают танки и БМП из Германии в Польшу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Radio Zett: американские военные перебрасывают танки и БМП из Германии в Польшу

США перебрасывают танки и БМП из Германии в Польшу

Фото: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Christian Salazar

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Операция проводится с целью усиления восточного фланга НАТО.

США перебрасывают танки и боевые машины пехоты (БМП) с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

Уточняется, что речь идет о переброске 87 танков и 150 БМП, что является «частью запланированной операции по переброске военной техники армией США».

Также сообщается, что склады в польском селе Повидзе находятся рядом с аэропортом, что позволяет быстро перебрасывать оборудование «по воздуху вместе с запасами боеприпасов в случае необходимости». Переброска техники, по данным СМИ, продлится до конца сентября.

В середине июля Испания отправила Украине еще одну партию оружия, в том числе, десять танков Leopard. В Минобороны страны отметили, что старую технику перед переброской в Польшу пришлось ремонтировать перед передачей украинским боевикам.

Тогда же немецкие СМИ сообщили о тайной отправке техники: Берлин передал украинцам 20 боевых машин пехоты Marder и 39 танков, и оплатил перевозку из США трех систем залпового огня HIMARS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нидерланды пообещали в ближайшее время отправить Украине первую партию истребителей F-16.

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