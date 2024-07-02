Нидерланды поставят Украине самолеты F-16
Запад продолжает накачивать киевский режим оружием.
Фото, видео: REUTERS/ Ints Kalnins, @KTLA; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Запад продолжает накачивать Украину оружием. Первую партию истребителей F-16 должны отправить в ближайшее время. Разрешение на экспорт уже выдали власти Нидерландов.
На сайте оборонного ведомства страны уточняется, что в общей сложности Киев получит 24 самолета, а также детали, вооружение и оборудование для аэродромов. Кроме того, Нидерланды участвуют в обучении украинских пилотов.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие фатальные ошибки совершил Запад в конфликте на Украине.
- 2 июл
- «Секретов не осталось»: российские военные изучили устройство ракеты ATACMS
- 2 июл
- Расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинскому аэродрому «Миргород»
- 2 июл
- Зеленский против Сырского: что известно о конфликте лидера Украины и главкома ВСУ
- 2 июл
- Друзья познаются в беде? Какие фатальные ошибки совершил Запад в конфликте на Украине
- 2 июл
- Российские артиллеристы помогают наступлению пехоты под Волчанском
- 2 июл
- Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Крымом, Белгородской и Брянской областями
- 2 июл
- Системе «Ураган» нужно восемь минут на уничтожение цели. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 июл
- «Ночные охотники» громят замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 июл
- Взяли под контроль: как российские бойцы заняли село Спорное под Донецком
- 2 июл
- «Уловка»: в Совфеде назвали слова Зеленского о переговорах с РФ глупостью
Читайте также
45%
1.55 93.96
1.54
Нашли ошибку?