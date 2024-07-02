Запад продолжает накачивать киевский режим оружием.

Фото, видео: REUTERS/ Ints Kalnins, @KTLA; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Запад продолжает накачивать Украину оружием. Первую партию истребителей F-16 должны отправить в ближайшее время. Разрешение на экспорт уже выдали власти Нидерландов.

На сайте оборонного ведомства страны уточняется, что в общей сложности Киев получит 24 самолета, а также детали, вооружение и оборудование для аэродромов. Кроме того, Нидерланды участвуют в обучении украинских пилотов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие фатальные ошибки совершил Запад в конфликте на Украине.

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