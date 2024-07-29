«Злится, когда называют Айгуль»: дочь Юлии Пересильд стала популярнее мамы

Анна Пересильд проснулась настоящей звездой после выхода нашумевшего сериала.

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая одну из главных ролей в одном из нашумевших прошлогодних сериалов, стала популярнее своей мамы — заслуженной артистки РФ, звезды первого снятого в космосе фильма «Вызов» Юлии Пересильд. Об этом заявил отец 15-летней знаменитости, режиссер Алексей Учитель.

«У Ани подписчиков больше, чем у мамы. Мы были в Дубае недавно, идешь по улице, а все спрашивают: можно с вами сфотографироваться? Я просто обалдеваю! Я просто как непонятно кто — то ли папа, то ли охранник», — поделился гордый отец в интервью Ксении Собчак.

При этом Анне не нравится, что ее отождествляют с ее героиней в сериале, и она очень злится, когда ее называют Айгуль, добавил Учитель.

«Все говорят: „Айгуль, можно с тобой сфотографироваться?“. Она от этого злится и отказывает из-за этого», — рассказал 72-летний режиссер.

Сама Анна ранее жаловалась на преследования со стороны фанатов, которые появились у нее после съемок в популярном сериале. Девушка призналась, что некоторые из поклонников откровенно пугают ее: караулят у дома, возле школы или звонят в три часа ночи.

При этом юная актриса все равно рада, что у нее появились зрители. Тем более что одноклассники поддерживают и гордятся ею.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Пересильд относится к критике и хейтерам.