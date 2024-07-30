Памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

В городе также планируют переименовать несколько улиц.

Памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре

Фото: © РИА Новости / Денис Петров

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Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину в Одессе на Приморском бульваре решено снести. Об этом сообщили в Telegram-канале Украинского независимого информационного агентства новостей (УНИАН) со ссылкой на распоряжение главы одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

«Монумент был изготовлен на пожертвования горожан и открыт в 1889 году. Одесский памятник Пушкину был вторым, установленным в Российской империи, первый был установлен в Москве», — говорится в публикации агентства.

Кроме того, В Одессе Думская площадь получит новое название — Биржевая, проспект Гагарина станет проспектом Леси Украинки, а бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил. Изменения коснутся и других улиц: Пушкинская станет Итальянской, Паустовского — улицей 28-й бригады, Армейская — улицей Независимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве решили снести памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.

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Памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре

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