Их борьба: в Киеве решили снести памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 74 0

В Киеве решили снести памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову

Их борьба: в Киеве решили снести памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову

Фото: © РИА Новости / Григорий Василенко

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Он стоит напротив здания МВД Украины с 2009 года.

В Киеве собираются снести памятник героям советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

Памятник знаменитым сыщикам был открыт МВД Украины в 2009 году, церемония была приурочена к 90-летию создания уголовного розыска органов внутренних дел. Он установлен напротив здания МВД, а его создание финансировали ветераны МВД и благотворительные организации.

Власти Киева снесут памятник в ближайшее время. Всего в новый список на демонтаж в столице Украины внесены более 50 городских монументов, среди них — памятники Юрию Гагарину и Максиму Горькому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады.

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