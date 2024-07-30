«Свободен»: принц Уильям отпраздновал давний разрыв с Кейт Миддлтон в клубе
Принц Уильям отпраздновал давний разрыв с Кейт Миддлтон в клубе
Фото: www.globallookpress.com / Pool
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На вечеринке были друзья наследника британского престола.
Вечеринку в честь разрыва отношений с Кейт Миддлтон устроил принц Уильям в 2007 году. Позже они вновь сошлись. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на биографа принцессы Уэльской Роберта Джобсона.
Наследник британского престола отпраздновал, будучи молодым юношей, разрыв отношений в клубе Mahiki в Мейфэре с близкими друзьями.
«Я свободен!» — танцуя заявил принц Уильям.
Он позвонил Кейт и предложил расстаться. Их разговор длился 30 минут. Принц заявил, что им нужно «немного пространства», чтобы «определить свой собственный путь». В конце они оба признали, что находятся «на разных страницах».
Однако Миддлтон не впала в отчаяние и отправилась на отдых с подругой. Тогда на Ибице они веселились всю ночь. После возвращения домой будущую принцессу засняли папарации, и она попала на первые полосы таблоидов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем из детей у Миддлтон особенно сильная связь.
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