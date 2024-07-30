«Свободен»: принц Уильям отпраздновал давний разрыв с Кейт Миддлтон в клубе

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 26 0

Принц Уильям отпраздновал давний разрыв с Кейт Миддлтон в клубе

«Свободен»: принц Уильям отпраздновал давний разрыв с Кейт Миддлтон в клубе

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На вечеринке были друзья наследника британского престола.

Вечеринку в честь разрыва отношений с Кейт Миддлтон устроил принц Уильям в 2007 году. Позже они вновь сошлись. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на биографа принцессы Уэльской Роберта Джобсона.

Наследник британского престола отпраздновал, будучи молодым юношей, разрыв отношений в клубе Mahiki в Мейфэре с близкими друзьями.

«Я свободен!» — танцуя заявил принц Уильям.

Он позвонил Кейт и предложил расстаться. Их разговор длился 30 минут. Принц заявил, что им нужно «немного пространства», чтобы «определить свой собственный путь». В конце они оба признали, что находятся «на разных страницах».

Однако Миддлтон не впала в отчаяние и отправилась на отдых с подругой. Тогда на Ибице они веселились всю ночь. После возвращения домой будущую принцессу засняли папарации, и она попала на первые полосы таблоидов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем из детей у Миддлтон особенно сильная связь.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
86.56
0.99 94.14
0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
Павел Дуров заявил о том, что может быть отцом 100 детей в 12 странах мира
3:20
Памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
2:45
Пострадавших в результате прорыва дамбы в Карелии доставили в районную больницу
2:31
Историческое место: в Севастополе готовится к открытию «Новый Херсонес»
2:11
«Свободен»: принц Уильям отпраздновал давний разрыв с Кейт Миддлтон в клубе

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
Суд отклонил апелляционную жалобу Аяза Шабутдинова на продление ареста
«Лидер очевидный»: все больше россиян хотят путешествовать по родной стране
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака