«Свободен»: принц Уильям отпраздновал давний разрыв с Кейт Миддлтон в клубе

На вечеринке были друзья наследника британского престола.

Вечеринку в честь разрыва отношений с Кейт Миддлтон устроил принц Уильям в 2007 году. Позже они вновь сошлись. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на биографа принцессы Уэльской Роберта Джобсона.

Наследник британского престола отпраздновал, будучи молодым юношей, разрыв отношений в клубе Mahiki в Мейфэре с близкими друзьями.

«Я свободен!» — танцуя заявил принц Уильям.

Он позвонил Кейт и предложил расстаться. Их разговор длился 30 минут. Принц заявил, что им нужно «немного пространства», чтобы «определить свой собственный путь». В конце они оба признали, что находятся «на разных страницах».

Однако Миддлтон не впала в отчаяние и отправилась на отдых с подругой. Тогда на Ибице они веселились всю ночь. После возвращения домой будущую принцессу засняли папарации, и она попала на первые полосы таблоидов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем из детей у Миддлтон особенно сильная связь.