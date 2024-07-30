«Финансируют США»: американский политолог уверен, что в протестах в Венесуэле виновна его страна

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Политолог Расмуссен уверен, что в протестах в Венесуэле виновна его страна

Фото, видео: Reuters / Alexandre Meneghini; 5-tv.ru

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Беспорядки охватили город Каракас сразу после объявления результатов президентских выборов.

Попытки переворота в Венесуэле срежиссированы и финансируются США. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Эрл Расмуссен, экс-подполковник американских Вооруженных сил.

Эксперт уверен, что все было спланировано заранее.

«Оппозиция финансируется в основном Соединенными Штатами, и эти протесты срежиссированы и организованы, и, вероятно, спланированы заранее. К тому же, представители оппозиции заранее заявляли, что не примут результаты голосования, если они не одержат победу», — предполагает Расмуссен.

Политолог уверен, что целью заговорщиков было привлечение на свою сторону военных.

«Демонстрации определенно срежиссированы, чтобы попытаться создать сопротивление и попробовать привлечь военных на свою сторону», — утверждает Эрл Расмуссен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мадуро переизбрали на пост президента Венесуэлы. Сразу после этого в городе Каракас начались протесты. Там местным полицейским пришлось блокировать дорогу митингующим и разгонять собравшихся слезоточивым газом. Отмечались нападения на сотрудников правоохранительных органов. 

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