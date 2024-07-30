Сразу начались протесты: Мадуро переизбрали на пост президента Венесуэлы

Жители Каракаса вышли на митинг против результатов голосования.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро лидировал на президентских выборах страны. Сразу после заявления о его победе в некоторых регионах начались протесты. Так в Каракасе митингующим вынуждены противостоять полицейские. Об этом сообщает Associated Press.

По данным местного избиркома, при явке 59% действующий президент страны набрал 51,2% голосов. Его главный оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутия получил лишь 44,2% голосов.

Победу Мадуро лично провозгласил председатель избирательной комиссии Элвис Аморосо. Теперь глава государства пробудет в своем статусе еще шесть лет — до 2031 года.

Не все жители страны были согласны с результатами выборов. Самые масштабные протесты прошли в городе Каракас. Там местным полицейским пришлось блокировать дорогу митингующим и разгонять собравшихся слезоточивым газом. Отмечались нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мадуро заявил о готовящемся перевороте в Венесуэле.