Сразу начались протесты: Мадуро переизбрали на пост президента Венесуэлы
Переизбрание Мадуро на пост президента Венесуэлы вызвало протесты в стране
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frederico Brasil; Reuters; 5-tv.ru
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Жители Каракаса вышли на митинг против результатов голосования.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро лидировал на президентских выборах страны. Сразу после заявления о его победе в некоторых регионах начались протесты. Так в Каракасе митингующим вынуждены противостоять полицейские. Об этом сообщает Associated Press.
По данным местного избиркома, при явке 59% действующий президент страны набрал 51,2% голосов. Его главный оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутия получил лишь 44,2% голосов.
Победу Мадуро лично провозгласил председатель избирательной комиссии Элвис Аморосо. Теперь глава государства пробудет в своем статусе еще шесть лет — до 2031 года.
Не все жители страны были согласны с результатами выборов. Самые масштабные протесты прошли в городе Каракас. Там местным полицейским пришлось блокировать дорогу митингующим и разгонять собравшихся слезоточивым газом. Отмечались нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мадуро заявил о готовящемся перевороте в Венесуэле.
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