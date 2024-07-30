Максим Галкин* снова пытается избавиться от статуса иноагента

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 38 0

Галкин* обжаловал отказ исключить его из иноагентов в Верховном суде

Максим Галкин* снова пытается избавиться от статуса иноагента

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Минюст включил шоумена в соответствующий список в этот список еще в сентябре 2022 года.

Шоумен Максим Галкин* подал жалобу в Верховный суд России на отказ в его исключении из реестра иноагентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Дата заседания пока не назначена.

До этого, 29 мая, Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил просьбу Галкина о его исключении из соответствующего списка.

Комик сбежал из России за границу после начала спецоперации по защите Донбасса. Он неоднократно в негативном ключе высказывался о России и ее гражданах. Позднее Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, указав на финансирование его деятельности со стороны Украины и на «осуществление политической деятельности».

До этого Минюст внес Татьяну Лазареву** в список террористов и экстремистов. Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и соратник Алексея Навального** Леонид Волков**. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что с компании брата Максима Галкина хотят взыскать более двух миллионов рублей.

* — признан иноагентом на территории России

** — признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов

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