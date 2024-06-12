С компании брата Максима Галкина* хотят взыскать более 2 миллионов рублей

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

С иском в суд обртился завод имени Дегтярева.

С компании брата Максима Галкина* хотят взыскать более 2 миллионов рублей

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С компании Дмитрия Галкина, старшего брата беглого юмориста Максима Галкина*, хотят взыскать 2 172 771 рубль. Соответствующая информация была опубликована электронной картотеке Арбитражного суда Московской области.

С иском в инстанцию обратился завод имени Дегтярева. Деньги организация хочет получить от ООО «Оружейные мастерские», учредителем которого является Дмитрий.

Детали не раскрываются.

Известно, что в особняке Дмитрия Галкина на Рублевки прошли обыски. Следственные мероприятия, как рассказал источник 5-tv.ru, предположительно, связаны с делом Минобороны. Известно, что правоохранители изъяли у бизнесмена носители информации и другую технику.

Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, а также занимался производством боеприпасов, был подрядчиком российского оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максиму Галкину отказали в исключении его из реестра иноагентов.

* — признан иноагентом на территории России

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:37
Проверка организована после крушения вертолета в Свердловской области
0:19
Давление, наказания и угрозы: как россиянин Андрей Козлов выживал в плену ХАМАС
23:52
С компании брата Максима Галкина* хотят взыскать более 2 миллионов рублей
23:40
«Снять со своей шеи»: почему Киркоров не хочет обеспечивать своих детей
23:22
В России ведут переговоры об отмене виз с шестью странами
23:06
Долг 60 миллионов: сможет ли Сафонов уехать играть во Францию с огромными алиментами

Сейчас читают

Долг 60 миллионов: сможет ли Сафонов уехать играть во Францию с огромными алиментами
Эффектно и с юмором! Легостаев порвал грелку в честь Дня России
«Был кураж»: Звезды шоу-бизнеса о своих первых выступлениях
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака