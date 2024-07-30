Минобороны сообщило о начале учений с участием 20 тысяч моряков

Плановые учения Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии начались в России, сообщили в Минобороны. Всего в них участвует больше 20 тысяч человек, около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также авиация — 50 самолетов и вертолетов.

В ближайшие дни они выполнят сотни различных заданий, в том числе зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Цель учений — проверить действия органов военного управления ВМФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что В Южно-Китайском море начались учения КНР и России «Морское взаимодействие-2024». Как отметили в Китае, их целью является укрепление возможностей для совместного противодействия угрозам безопасности на море и сохранение глобального мира.

С российской стороны в учениях принимают участие корветы «Громкий» и «Резвый». Российские и китайские моряки выполнят ряд задач:, в том числе разведку и поиск кораблей предполагаемого противника.