Минобороны сообщило о начале учений с участием 20 тысяч моряков

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Их цель — проверить действия органов военного управления ВМФ.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Плановые учения Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии начались в России, сообщили в Минобороны. Всего в них участвует больше 20 тысяч человек, около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также авиация — 50 самолетов и вертолетов.

В ближайшие дни они выполнят сотни различных заданий, в том числе зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Цель учений — проверить действия органов военного управления ВМФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что В Южно-Китайском море начались учения КНР и России «Морское взаимодействие-2024». Как отметили в Китае, их целью является укрепление возможностей для совместного противодействия угрозам безопасности на море и сохранение глобального мира.

С российской стороны в учениях принимают участие корветы «Громкий» и «Резвый». Российские и китайские моряки выполнят ряд задач:, в том числе разведку и поиск кораблей предполагаемого противника.

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