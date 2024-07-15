Отработка ряда задач: в Южно-Китайском море начались учения КНР и России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

В Южно-Китайском море начались учения КНР и России

Отработка ряда задач: в Южно-Китайском море начались учения КНР и России

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Как отметили в Китае, их целью является укрепление возможностей для совместного противодействия угрозам безопасности на море и сохранение глобального мира.

В Южно-Китайском море начались учения КНР и России «Морское взаимодействие-2024». Они стали 13 по счету. Об этом сообщили «Известия».

С российской стороны в учениях примут участие корветы «Громкий» и «Резвый». В ходе церемонии открытия моряки смогли осмотреть корабли друг друга, посетить достопримечательности Чжаньцзяня, стать зрителями на спортивных мероприятиях. Кроме того, прошла встреча руководителей маневров, совещание рабочих групп по эпизодам учения, розыгрыш практических действий на картах.

В ходе учений китайские и российские моряки выполнят ряд задач: разведку и поиск кораблей предполагаемого противника. Дальше пройдут зенитные, ракетные и артиллерийские стрельбы по обнаруженным мишеням различных видов. Экипажи также отработают удары из реактивных бомбометных установок по береговым мишеням, мероприятия по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей в море. Одним из элементов маневров станет отработка совместных поисковых действий по оказанию помощи терпящей бедствие аварийной подводной лодке со спасением моряков.

«Учения «направлены на укрепление возможностей и решимости двух сторон совместно противодействовать угрозам безопасности на море и сохранять глобальный и региональный мир», — заявили в Минобороны Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экономическое сотрудничество России и Китая ударило по Евросоюзу.

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