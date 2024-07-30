В X5 Group объяснили пустые полки в «Пятерочках» нехваткой рабочей силы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Для решения проблемы компания уже привлекла дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России.

В X5 Group объяснили пустые полки в «Пятерочках» нехваткой рабочей силы

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Торговая компания X5 Group столкнулась с нехваткой кадров, чем объясняются пустые полки некоторых магазинов «Пятерочка» в городах Золотого кольца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Там пояснили, что распределительный центр в Ярославской области испытывает сезонную нехватку рабочей силы, связанную в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину.

Для решения проблемы X5 Group привлекла дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата.

Отмечается, что сейчас компания оперативно обеспечивает магазины товарами и ожидает улучшения ситуации с кадрами в ближайшее время.

Накануне в соцсетях стали писать о том, что с полок некоторых магазинов «Пятерочка» в городах Золотого кольца пропали хлеб, крупы и вода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпромторг обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием о приостановке корпоративных прав голландской компании X5 Retail Group N.V. (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») в отношении ее российской «дочки» ООО «Корпоративный центр Икс 5».

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