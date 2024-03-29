Минпромторг подал заявление о приостановке прав X5 на российскую «дочку»

Минпромторг обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием о приостановке корпоративных прав голландской компании X5 Retail Group N.V. (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») в отношении ее российской «дочки» ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что в свете «предстоящего судебного разбирательства и для поддержания эффективного управления» из состава правления X5 выходит гендиректор Игорь Шехтерман и президент компании Екатерина Лобачева. При этом они продолжат управлять дочерней компанией «Корпоративный центр Икс 5».

Также подчеркивается, что судебные разбирательства не повлияют на деятельность компании в России, ее предприятия продолжать работать в обычном режиме. По данным замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, доли X5 Retail Group в уставном капитале ее российской «дочки» могут перейти к самой компании «Корпоративный центр Икс 5».

Как пояснил Евтухов, доля X5 Retail Group N.V. в уставном капитале «Икс 5» превышает 50%, что «создает риски причинения вреда российскому подразделению „Икс 5“, России и ее гражданам».

В начале марта правительство России включило ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в перечень экономически значимых организаций, что предоставляет контролирующим акционерам права, которыми они не могут воспользоваться из-за западных санкций.

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