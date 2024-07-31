Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников и ракету «Нептун» над регионами РФ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Срочная новость 44 0

Все они были уничтожены и перехвачены минувшей ночью.

Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников и ракету «Нептун» над регионами РФ

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали лишь за одну ночь не менее 19 дронов ВСУ над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Ведомство подчеркнуло, что над Курской областью был уничтожен не только один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, но и управляемая ракета «Нептун-МД». При этом наибольшее количество дронов ВСУ было сбито над Белгородской областью — 11 беспилотников.

Минобороны добавили, что четыре украинских дрона были уничтожены и перехвачены над Брянской областью, еще по одному над Калужской и Ростовской областями, а также над Крымом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что после обстрела Белгородской области в Шебекино загорелся многоэтажный дом.

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