Снова обстрелы: в Шебекино горит многоэтажный дом

Губернатор Гладков: в Шебекино горит многоэтажный дом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
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Сообщается о нескольких ночных обстрелов города.
Шебекино за минувшую ночь было атаковано несколько раз — сейчас в городе горит многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
«К сожалению, не доброе утро у нас сегодня, дорогие друзья. Несколько ночных обстрелов в Шебекино, горит многоэтажный дом. Выехал на место. Подробности обязательно сообщу немного позже», — сообщил чиновник.
Устроенный прежде боевиками ВСУ обстрел села Бочковка в Белгородской области унес жизнь мужчины. Прибывшие на место случившегося врачи скорой помощи экстренно забрали пострадавшего в больницу, но довезти до дверей медицинского учреждения не успели — он умер в машине.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ над пятью регионами России. Больше всего БПЛА было перехвачено и уничтожено над Курской областью — 19 дронов. Среди прочего, уничтожено девять беспилотников над Белгородской и еще пять над Брянской областями.
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