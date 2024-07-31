Житель Челябинской области забил соседку молотком за отказ дать деньги в долг

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Мужчина нанес жертве почти два десятка ударов, большинство — по голове.

Житель Челябинской области забил соседку молотком за отказ дать деньги в долг

Фото: www.globallookpress.com / Anju

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Житель Челябинской области забил свою соседку молотком за отказ дать деньги в долг. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Преступление произошло в марте этого года в Копейске. Мужчина, у которого есть наркотическая зависимость, пришел к своей соседке и попросил занять некую сумму, однако та отказала. Это привело его в бешенство: он напал на женщину с молотком и нанес ей не менее 19 ударов, большинство — по голове. А после ограбил ее квартиру.

Областной суд вынес мужчине приговор в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить сыну и брату погибшей по два миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве арестовали напавшего на женщин в парке 38-летнего мужчину.

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