На это есть причины: почему женщины изменяют

Что толкает жен ходить «налево»?

Женщина может изменить партнеру, если ей не хватает эмоционального контакта с ним или же он перестает уделять внимание любимой. Об этом NEWS.ru рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

«Человек не получает эмоциональный контакт, одобрения дома, его унижают или оскорбляют, недооценивают, и сразу же появляется любовник. Ничего удивительного. Женщина чувствует себя невостребованной, нежеланной дома, то есть ее не воспринимают уже как сексуальный объект», — объяснила эксперт.

У некоторых женщин причиной для измены послужить нехватка денег, так как они теряют в мужчине образ добытчика. Дама может разочароваться в избраннике, если он не удовлетворяет ее потребности. Поэтому женщина может захотеть заменить его более сильным и успешным любовником.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россияне рассказали о своем отношении к интимным перепискам и допускают ли они начало серьезных отношений после секстинга.