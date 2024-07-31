На это есть причины: почему женщины изменяют

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 280 0

Психолог Миллер: женщины изменяют из-за нехватки внимания или унижений

На это есть причины: почему женщины изменяют

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Что толкает жен ходить «налево»?

Женщина может изменить партнеру, если ей не хватает эмоционального контакта с ним или же он перестает уделять внимание любимой. Об этом NEWS.ru рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

«Человек не получает эмоциональный контакт, одобрения дома, его унижают или оскорбляют, недооценивают, и сразу же появляется любовник. Ничего удивительного. Женщина чувствует себя невостребованной, нежеланной дома, то есть ее не воспринимают уже как сексуальный объект», — объяснила эксперт.

У некоторых женщин причиной для измены послужить нехватка денег, так как они теряют в мужчине образ добытчика. Дама может разочароваться в избраннике, если он не удовлетворяет ее потребности. Поэтому женщина может захотеть заменить его более сильным и успешным любовником.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россияне рассказали о своем отношении к интимным перепискам и допускают ли они начало серьезных отношений после секстинга.

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