Рядом с кишечной палочкой: французам предложили новое место купания в Сене

Река была непригодна для заплывов на протяжении 100 последних лет. Даже пришлось переносить соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года.

В следующем году жители и гости Парижа смогут искупаться в реке прямо у подножия Эйфелевой башни. С такой инициативой выступила мэр Парижа Анн Идальго при беседе с представителями прессы.

«В следующем году вас всех снова пригласят купаться. И три места будут открыты как для парижан, так и для гостей города. Во-первых, место возле Берси, где Сена очень широкая, — там очень красиво», — заявила Идальго.

Еще одно место для купания она запланировала организовать в месте Брас-Мари. Но самым интересным и долгожданным местом, которое анонсировала Идальго, стала Эйфелева башня. По ее словам, эта точка больше всего подойдет семьям с детьми.

Утром 31 июля в парижской реке Сена прошли соревнования по триатлону. Они должны были пройти еще в понедельник, 29 июля, однако состязание пришлось перенести, поскольку эксперты назвали реку слишком грязной для заплыва. Сообщалось, что в воде нашли кишечную палочку.

О качестве воды в Сене высказался и французский президент Эммануэль Макрон. На своей странице в социальной X он написал, что власти совершили невозможное, сделав Сену пригодной для купания. Такой возможности у парижан не было на протяжении 100 последних лет. По словам Макрона, в реализацию проекта пришлось вложить «масштабные инвестиции».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой, пытаясь доказать чистоту воды. При этом сам Макрон в Сене так и не искупался.